Три казахстанца вошли в различные комиссии МОК

В новом составе стало больше женщин, трое из которых возглавляют комиссии и больше молодежи.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил состав комиссий на 2019 год. В новом составе стало больше женщин, трое из которых возглавляют комиссии и больше молодежи, а также в списках замечены три казахстанца, передает Zakon.kz.

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана (НОК РК) Тимур Кулибаев вошел в комиссию МОК по связям с общественностью и социальному развитию через Спорт (Public Affairs and Social Development through Sport Commission, PASD).

Ранее данная комиссия называлась комиссия по международным отношениям. Основные функции комиссии PASD заключаются консультировании МОК по проведению сессий МОК, исполнительного комитета организации и президента МОК по стратегиям продвижения роли спорта и Олимпизма в мире, развитию Олимпийского движения, сотрудничеству с ООН и другими организациями по развитию мира в и за пределами Игр.

Стоит отметить, что президент НОК Казахстана в первый раз был назначен членом этой комиссии в апреле 2017 года. В августе 2018 года глава МОК повторно назначил Кулибаева в PASD после пересмотрения ее состава. А в 2019 году, учитывая необходимость соблюдения гендерного и континентальных равенств в мире Олимпийского движения, состав комиссий МОК был пересмотрен Томасом Бахом совместно с председателями. Теперь, комиссия PASD состоит из 10 женщин и 18 мужчин.

Еще один отличительный для казахстанцев момент – состав Координационной комиссии МОК по проведению зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. В нее вошел прославленный казахстанский лыжник, олимпийский чемпион Игр-1994 в Лиллехаммере Владимир Смирнов.

Председателем комиссии является Хуан Антонио Самаранч младший, в нее вошли также президенты международных федераций по хоккею IIHF и лыжным видам спорта FIS Рене Фазель и Джан Франко Каспер соответственно, глава оргкомитета Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Ли Хи Бом, бывший президент Международной ассоциации бокса AIBA Чин Куо Ву и другие.

Координационная комиссия МОК - это высший контролирующий орган Международного олимпийского комитета, который отслеживает ход подготовки оргкомитета к Играм. В рамках Координационной комиссии представители МОК и оргкомитета участвуют в пленарных заседаниях и осмотрах олимпийских объектов, проводят официальные встречи и пресс-конференции. Визиты Координационной комиссии проходят два раза в год. В состав комиссии входят 16 человек.

Пекин выиграл право провести Зимние Олимпийские игры-2022 года у Алматы в 2015 году с перевесом всего в два голоса членов МОК.

В число основной комиссии (так называемой Foundation board) представителей МОК в исполкоме Всемирного антидопингового агентства WADA вошел казахстанец вице-президент по вопросам международного сотрудничества НОК РК, член бюро Международной федерации плавания FINA Андрей Крюков.

Здесь же присутствуют президент Международной федерации конного спорта Ингмар де Вос, глава Объединенного мира борьбы UWW Ненад Лалович, президент Международного союза конькобежцев ISU Ян Дейкема и другие высокопоставленные спортивные функционеры.

Альберт Ахметов

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