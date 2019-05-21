Что означает для Украины приход Зеленского – политолог

Некоторые призывы нового президента Украины, столь близкие простым людям, были явно непонятны системным политикам страны.

Что означает для Украины приход Владимира Зеленского к власти и как это может отразиться на правящих элитах страны? Об этом рассуждает политолог Талгат Калиев в своем telegram-канале Kaliyev channel, сообщает Zakon.kz.

Десять лет назад один из сильных кремлевских аналитиков в частной беседе прогнозировал, что наступивший кризис сметет засидевшиеся советские элиты. Вчерашняя инаугурация Владимира Зеленского стала ярким свидетельством пропасти между сидевшими в зале элитами и стоявшим под солнцем народом. Разные, почти противоположные реакции на одни и те же обещания и призывы.

Некоторые смыслы, столь близкие простым людям, были явно непонятны системным политикам. Действительно, привыкший генерировать межэтнические конфликты и искать смысл жизни в ненависти к врагу советский тип человека и политика вряд ли способен постичь вчерашние призывы к миру.

Как и отмена президентских портретов в кабинетах чиновников. Со времен воцарения Ленина в мавзолей, фигура руководителя страны непременно наделялась ореолом непогрешимости. Власть была окружена таинством. Которая, в условиях воинствующего атеизма, считалась фактически святой. Как минимум, до сих пор собирающая километровые очереди мумия Ленина.

Вождизм не умер вместе с Союзом, его вполне благополучно унаследовали строители капитализма. Те же привилегии, неподсудность элит, модели взаимоотношений между боярами и холопами, между всегда правым начальством и безропотными подчиненными. Политическим элитам, вне зависимости от заявленного курса, была выгодна модель когда не только сами носители власти, но и "жена Цезаря" всегда были вне подозрений. Очевидно, что это создавало благоприятную почву для коррупции, клановости и монополизации власти.

Даже в Украине, где власть отвоевывалась в том числе и неконституционным путем, правление по сути переходило от клана к клану с сохранением общих правил игры при смене конечных бенефициаров.

Тем ярче оказалась предлагаемая Владимиром Зеленским модель поведения и управления. Вплоть до сокрушающих мифы о сакральности власти легких, почти легкомысленных рукопожатий и поцелуев с массами. Отрицание вождизма и монополии традиционных политических элит на повестку, на власть и определение курса с заменой их на открытый призыв ко всем, в том числе и зарубежным, украинцам строить страну вместе.

Все это оказалось актуальным не только для украинцев, но и жителей всего постсоветского пространства, в котором, цитаты Зеленского заполнили внутреннюю повестку. Очевидно, следует ожидать аналогичного повышенного внимания к деятельности Зеленского и оценку его успехов и ошибок. Что будет являться катализатором изменений на всем постсоветском пространстве.

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