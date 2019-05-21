Во сколько казахстанцы смогут посмотреть бой Головкин - Роллс

По времени Нур-Султана бой Головкин - Роллс начнется примерно в 09:00 утра в воскресенье, 9 июня.

8 июня в Нью-Йорке (утро 9 июня для Казахстана) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира WBC/WBA/IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и канадца Стива Роллса, пишет Sports.kz.

Как передает сайт британского таблоида The Sun, начало мэйн-ивента ожидается ближе к 4 часам утра по местному времени. Это означает, что по времени Нур-Султана бой Головкин - Роллс начнется примерно в 9:00 утра в воскресенье, 9 июня. Что касается поединков андеркарда, то они стартуют в 03:00 утра 9 июня.

Предстоящий бой станет для Головкина дебютом с новым тренером Джонатоном Бэнксом и первым поединком в рамках трехлетнего контракта со стриминговым сервисом DAZN.

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