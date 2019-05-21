Почему Зеленский в первую очередь распустил Верховную Раду – политолог

Нынешний состав Верховной Рады – это главная угроза для свободы действий Зеленскому.

В ходе своей инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении. О том, чем вызвана подобная спешка в принятии столь важных решений, рассуждает казахстанский политолог Уразгали Сельтеев на своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Инаугурационная речь Владимира Зеленского – это очередное подтверждение, что на него работает сильнейшая команда политических стратегов и консультантов. Впервые в истории избранный президент Украины сразу после принятия присяги объявил сверхважные политические инициативы подобного рода. Команда Зеленского продолжает предпринимать неординарные и неожиданные шаги, пытаясь переигрывать политических соперников. Нынешний состав Верховной Рады – это главная угроза для свободы действий Зеленскому. Сейчас могут быть блокированы любые президентские решения и созданы ситуации политического кризиса.

Дело в том, что Украина имеет парламентско-президентскую форму правления. Полномочия распределены достаточно сбалансированно. Однако Рада обладает мощным объемом власти и рычагов сдерживания президента и правительства. Без ее согласия президент не может принимать важнейшие решения по вопросам внутренней и внешней политики, производить назначения на ключевые государственные посты (премьер-министра, генерального прокурора, министров обороны и иностранных дел, председателей службы безопасности и национального банка и др.). Более того, Рада в порядке импичмента может инициировать смещение президента с поста в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Поэтому для эффективного и беспрепятственного правления президенту требуется иметь как можно больше сторонников в Раде.

Стратегически необходимо получить подконтрольное парламентское большинство или создать коалицию с лояльными политическими партиями. На волне успеха в президентской кампании команде Зеленского важно закрепить его как можно скорее на выборах в Раду. По предварительным прогнозам различных исследовательских структур, партия Владимира Зеленского "Слуга народа" имеет весомые шансы на захват значительного числа депутатских мандатов.

Вместе с тем, если Зеленскому удастся продавить закон об отмене депутатской неприкосновенности, то может быть запущена волна разоблачений и уголовного преследования нынешних политиков. Через антикоррупционную борьбу команда нового президента сможет весьма эффективно проводить политическую нейтрализацию своих оппонентов. Одновременно будет наращиваться популярность и поддержка новой власти в обществе.

Парламентско-президентскую систему Украины нельзя назвать совершенной. Однако это работающая модель, в которой реально действуют элементы политической конкуренции и механизмы сдержек и противовесов. Также надо понимать, что ключевым институтом власти в Украине является именно парламент. Сегодня Верховная Рада – это арена ожесточенной, но легитимной борьбы интересов различных элит и кланов. Такой внутриполитический режим как минимум не позволяет допускать перекосов и способствует поиску политического консенсуса.

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