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Члены Общественного совета Алматы призывают горожан к участию в выборах

Выбору пройдут 9 июня.

Фото : Общественный совет21 мая 2019, 14:56

В Алматы состоялось очередное заседание Общественного Совета. Рассказав о том, какой путь, прошла страна за годы становления независимости и о том, как решаются социальные вопросы члены Общественного совета Марат Шибутов, Айдос Сарым, Андрей Моргунов и другие призвали алматинцев и казахстанцев, проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах президента.

В частности, в обращении говорится, что Алматы – экономический, финансовый, научный и культурный центр страны, город с особой политической культурой и историей. В мегаполисе были заложены основы независимости Казахстана.

В соответствии с Конституцией Казахстана были объявлены внеочередные выборы Президента РК. Они предполагают ответственность всех сторон и участников избирательного процесса, высокой политической культуры. В связи с этим члены Общественного совета Алматы призывают всех горожан 9 июня использовать свое конституционное избирательное право - прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.


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