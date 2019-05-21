Новое средство раннего оповещения о землетрясениях тестируется в Алматы

Данные меры позволят жителям города среагировать на ЧС, так как в подобных ситуациях каждая секунда на счету.

21 мая в общеобразовательных школах Алмалинского района города Алматы Департаментом по чрезвычайным ситуациям совместно с Управлением образования и ТОО "I2NIK" проведена сейсмотренировка с использованием функции раннего оповещения о землетрясениях. Вниманию участников была продемонстрирована работа разработанного мобильного приложения "Дармен", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Основным местом проведения тренировки является общеобразовательная школа №16, расположенная по адресу: ул. Ади Шарипова, 23.

Одной из задач Департамента является в максимально короткие сроки донести до жителей и гостей южной столицы необходимую информацию о возникновении ЧС, в частности о землетрясениях, лавинной и селевой опасности. К сожалению, традиционные SMS не могут полностью решить вопрос своевременного оповещения, ввиду высокой нагрузки на сеть мобильных операторов, от чего SMS оповещение до населения достигает в течение нескольких часов.

Лучшие практики по внедрению систем раннего оповещения в США, Канаде и Японии, используют возможности смартфонов для информирования населения посредством push-уведомлений, как более современную технологию для доведения информации до адресата в считанные секунды.

Исходя из международного опыта в городе Алматы было внедрено мобильное приложение "Darmen", приложение является бесплатным и доступно для скачивания мобильных операционных систем iOS и Android.

В настоящее время, в мобильном приложении запущен новый функционал раннего оповещения о землетрясениях. Вблизи города Алматы в рамках пилотного проекта, установлены сейсмодатчики, которые фиксируют подземные толчки. При срабатывании сейсмодатчиков, информация в автоматическом режиме без участия человека будет мгновенно приходить пользователям приложения.

Данные меры позволят жителям города среагировать на ЧС, так как в подобных ситуациях каждая секунда на счету.

Функционал мобильного приложения "Darmen" будет постоянно совершенствоваться.







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