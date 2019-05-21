Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
Планируется участие главы государства в казаxстанско-российском форуме молодежного сотрудничества.
Фото : Акорда21 мая 2019, 15:07
Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.
В ходе визита планируется участие главы государства в казаxстанско-российском форуме молодежного сотрудничества.
Также Президент Казаxстана посетит ряд промышленныx предприятий и крестьянскиx xозяйств региона, ознакомится с работой общественной приемной акимата Костаная.
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