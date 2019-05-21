Какие участки дорог еще перекроют в Алматы
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : 24.kg21 мая 2019, 15:14
В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок от ул. Маметовой до ул. Гоголя с 21 мая 23:00 ч. по 22 мая 06:00 ч. будет перекрыт полностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Также с 21 мая 23:00 ч. по 22 мая 06:00 ч. в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на ул.Карасай батыра участок дороги от ул.Нурмакова до ул.Ауэзова будет перекрыт полностью.
- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970397-53f6177115ab0e3d6976ad233f0fce4d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...