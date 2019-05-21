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Какие участки дорог еще перекроют в Алматы

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : 24.kg21 мая 2019, 15:14

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок от ул. Маметовой до ул. Гоголя с 21 мая 23:00 ч. по 22 мая 06:00 ч. будет перекрыт полностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Также с 21 мая 23:00 ч. по 22 мая 06:00 ч. в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на ул.Карасай батыра участок дороги от ул.Нурмакова до ул.Ауэзова будет перекрыт полностью.

- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.


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