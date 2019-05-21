Это неправильно - Байбек об ограничении на въезд в Алматы иногородним авто

Пригородная перевозка пассажиров должна стать частью единой транспортной системы Алматы.

Аким Алматы Бауыржан Байбек высказался о том, что было бы неправильным ограничить въезд в город иногородним авто, передает Zakon.kz.

Как отметил градоначальник, ежедневно из пригорода в Алматы заезжают около 275 тысяч авто.

- Колоссальную нагрузку испытывает инфраструктура, страдает экология. Некоторые пользователи соцсетей предлагают ограничивать въезд из областей, но это неправильно. Во-первых, все мы граждане одной страны. Во-вторых, необходимо создавать альтернативные виды передвижения, - отметил Байбек на своей странице в Instagram.

Большинство жителей расположенных рядом с городом населенных пунктов приезжают в Алматы на работу. И, по словам акима Алматы, задача в том, чтобы обеспечить людей качественным общественным транспортом.

- Мы системно работаем в этом направлении. Например, сегодня побывал в Жетысуском районе, осмотрел подвижной состав, который курсирует по маршруту к поселкам Бурундай, Аксенгир, Чемолган и Жангельды. Мы приняли решение посредством дополнительного субсидирования за счет местного бюджета увеличить количество вагонов и частоту курсирования самих поездов, - сообщил аким.

Он отметил, что этим маршрутом сами алматинцы пользуются редко.

- Но для улучшения экологии и снижении автомобильных пробок мы усилим эту работу. Пригородная перевозка пассажиров должна стать частью единой транспортной системы Алматы. Это будет выгодно всем, в первую очередь, для самих горожан, - резюмировал Бауыржан Байбек.

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