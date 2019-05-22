Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина
Депутаты рассмотрели ряд вопросов.
Фото : Atameken Business Channel22 мая 2019, 10:00
В Мажилисе Парламента РК состоялось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрели несколько законопроектов, передает Zakon.kz.
В частности, рассмотрели проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности" (первое чтение); "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства" (первое чтение).
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