Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрели ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК состоялось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрели несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, рассмотрели проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности" (первое чтение); "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства" (первое чтение).

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