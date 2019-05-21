Осужденные обучаются и получают передачи с помощью новых технологий

Среди изучаемых дисциплин- "Теория вероятности" и "Организация научных исследований".

Второй год осужденные, оставленные для выполнения хозяйственных работ в учреждении ЛА-155/18 обучаются в рамках Пилотного проекта по получению осужденными образования с использованием новых технологий обучения, то есть дистанционное обучение, передает Zakon.kz.

Обучение организовано при содействии Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Университетом подготовлен комплект набора учебно-методических материалов на электронных носителях. В свою очередь осужденные прошли обучение по кейс-технологии по онлайн курсам.

- Всего в проекте приняли участие 13 осужденных. Согласно представленным вопросам, письменно даны ответы осужденными и ответственным сотрудником заполненные бланки предоставлены преподавателям Университета для осуществления проверки. По итогам обучения, осужденные получили именные сертификаты Института новых образовательных технологий КазНУ им. аль-Фараби, - рассказали в ДУИС по Алматы.

Среди изучаемых дисциплин- "Теория вероятности" и "Организация научных исследований".

Недавно стало известно, что в СИЗО начата реализация проекта "SIZOSHOP", предложенного Республиканским общественным объединением "Коалиция по вопросам защиты прав заключенных" (К.Гудаускус) совместно с Проектным офисом "Алматы - Адалдық Алаңы" (Братенков А.). Она позволяет создать новые возможности для решения отдельных проблем во взаимоотношениях учреждений уголовно-исполнительной системы и граждан, который посредством нового для Казахстана электронного сервиса позволяет не просто повысить качество обслуживания, но и минимизировать потенциальные коррупционные риски.

Посредством реализации проекта "SIZOSHOP" будут решены многие задачи направленные на повышение открытости и доступности услуг, позволяющих разгрузить бюро передач, минимизирует коррупцию и окажет действенную помощь в решении одной из главных проблем для населения - отправки необходимых продуктов и принадлежностей в следственный изолятор или в исправительное учреждение в соответствии с требованиями закона и нормативных правил.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!