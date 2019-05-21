Почти 60 наблюдателей представлены на аккредитацию на выборы президента Казахстана

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 3 июня 2019 года.

Почти 60 наблюдателей из иностранных государств и международных организаций представлены на аккредитацию для к предстоящим выборам президента Казахстана. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Поступили представления Министерства иностранных дел РК на аккредитацию наблюдателей ряда миссий: 35 наблюдателей в составе миссии наблюдателей от СНГ, 1 наблюдатель в составе миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, 7 наблюдателей в составе Миссии ССТГ, - сообщила Баймолдина.

Она добавила, что наряду с этим представлены 16 наблюдателей от иностранных государств, которые являются представителями центральных избирательных органов Армении, Болгарии, Грузии, Малайзии, Молдовы, Латвии, Российской Федерации, Турции.

- Всего на аккредитацию были представлены 59 наблюдателей. По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 18.00 часов 3 июня 2019 года, - отметила Баймолдина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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