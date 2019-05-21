Продажу лекарств по рецепту разъяснили в Минздраве

Продажа лекарственных средств в аптеках Казахстана по рецепту врача не является новым требованием Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК разъяснил отпуск лекарственных препаратов, передает Zakon.kz.

Рецептурная реализация лекарственных средств в Республике Казахстан регламентируется Правилами выписывания, учета и хранения рецептов, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 373.

Ранее в источниках появилась информация о том, что в Атырау перестали продавать лекарства без рецепта.

Продажа лекарственных средств в аптеках Казахстана по рецепту врача не является новым требованием Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Действующий более 15 лет запрет на реализацию рецептурных препаратов без рецепта направлен на недопущение бесконтрольного применения лекарственных средств, которое может привести к угрозе здоровью и жизни граждан, сообщает пресс-служба Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

В настоящее время вопрос реализации лекарственных средств регламентируется Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 2009 года. По состоянию на 21 мая 2019 года в Казахстане зарегистрировано 7792 наименований лекарственных средств, из них отпускаются по рецепту врача 6033 (77% от общего количества зарегистрированных в РК медпрепаратов), без рецепта - 1759.

Перечень лекарственных средств, реализуемых по рецепту, включает: противомикробные и гормональные препараты; лекарственные средства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; медпрепараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и др.

Без рецепта врача отпускаются: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.

Например, в аптеках Германии порядка 80% медпрепаратов отпускаются по рецептам, выписанным исключительно на территории ЕС. Врач выписывает рецепт на лекарственное средство только после полного обследования. В Германии даже не стоит пытаться уговорить фармацевта продать тот или иной препарат без рецепта. Такая система исключает самолечение и бесконтрольный прием сильнодействующих медикаментов.

Вероятность ошибки при самостоятельном выборе лекарства, дозы, формы введения, продолжительности лечения достигает 80%.

Масштабы последствий нерационального применения лекарственных средств и самолечения угрожающе – это, прежде всего, несвоевременность обращения к врачу, высокий риск осложнений заболеваний и побочных действий медпрепаратов, таких как отравление, развитие зависимости, снижение восприимчивости организма к тому или иному препарату и т.д.

Тяжелая артиллерия для победы над простудой и гриппом – антибиотики. Но перед тем как лечиться антибиотиками, нужно проконсультироваться с врачом, сдать анализы на природу заболевания, подтвердить, что это бактериальная инфекция, и только после этого начинать специализированное лечение. Под строгим контролем врача.

Так, антибиотики, являющиеся одним из лучших достижений медицины и спасшие миллионы жизней, при нерациональном применении могут стать причиной аллергических реакций, тяжелых форм бронхиальной астмы, серьезных заболеваний сердца, почек, печени, врожденных пороков развития у детей.

Кроме того, бесконтрольное применение антибиотиков приводит к тому, что микроорганизмы быстро вырабатывают устойчивость к ним. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает эту тенденцию как глобальную проблему, которая требует принятия существенных мер в т.ч. правильности назначения и использования антибиотиков.

Учитывая рекомендации ВОЗ, а также рост бесконтрольного применения рецептурных медпрепаратов и последствия этого, МЗ РК активизировало информационно-разъяснительную работу с медицинскими и фармацевтическими работниками о необходимости соблюдения действующих требований по назначению и реализации лекарственных средств, с населением – о рисках безответственного самолечения.

С начала 2019 года в столице Казахстана запущен проект "Астана выбирает здоровье!". В рамках его реализации специалисты территориального департамента КФ РК, управления здравоохранения и Фармацевтической ассоциации г. Астаны провели встречи с врачами и фармацевтами, на которых обсуждены вопросы соблюдения действующих правил реализации медпрепаратов по рецептам. В поликлиниках и аптеках города размещены информационные афиши для населения. Данную инициативу поддержали и другие регионы республики.

Для упрощения процедуры выписывания бесплатных рецептов МЗ РК изменена схема их получения. Врачи будут выписывать рецепт на льготные лекарства для диспансерных больных с хроническими заболеваниями один раз в квартал (90%), а для больных с тяжелыми заболеваниями, получающими дорогостоящие препараты – ежемесячно (10%). Аптеки будут вести учет и выдачу месячной потребности соответствующих лекарственных средств пациентам на основании выданных им рецептов.

При этом вся процедура получения льготных лекарств автоматизирована. Вышеуказанные меры позволят существенно снизить очереди в поликлиниках, уменьшить нагрузку на медперсонал, сократить бумажный документооборот.

С января 2013 года во всех регионах республики внедрена автоматизированная Информационная система лекарственного обеспечения, позволяющая в режиме реального времени отследить выписывание врачами рецептов, фактическое получение каждым пациентом назначенных препаратов, вести мониторинг обеспеченности пациентов лекарственными препаратами в соответствии с гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

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