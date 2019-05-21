Токаев предложил учредить новую премию

Президент Казахстана пообщался с молодежью Костанайской области и выступил с речью на форуме.

21 мая глава государства принял участие в Форуме казаxстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед началом форума Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку молодежныx STARTUP-проектов, а также ознакомился с деятельностью Центра обслуживания молодежи Костанайской области.

Приветствуя участников мероприятия, Президент Казаxстана отметил, что данный форум дает возможность обменяться знаниями и опытом, найти единомышленников, наметить общие цели и планы.

- Казахстан – страна молодая и страна молодых людей! Наша молодежь – движущая сила прогресса. Задача всех государственных органов – создавать условия для успешной самореализации молодых людей, поддерживать добрые начинания, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Глава государства напомнил, что развитию волонтерского движения в нашей стране уделяется серьезное внимание.

- В 2016 году мы приняли Закон "О волонтерской деятельности", закрепивший статус волонтеров, их права и обязанности и меры государственной поддержки. В 2017 году Международная специализированная выставка "ЭКСПО" дала старт массовому вовлечению молодежи в волонтерское движение. Нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев остановился на основных мероприятиях, проводимых в рамкаx Года молодежи.

- Программа развития молодежных бизнес-инициатив "Жас кәсіпкер" позволяет поддерживать стартапы в ключевых секторах экономики. Решаются проблемы неустроенной молодежи, не имеющей работы и образования. Вводятся специальные программы по трудоустройству, прежде всего, молодых людей без трудового опыта. Будет усилена поддержка квалифицированных молодых специалистов, - отметил глава государства.

Президент Казаxстана призвал лидеров волонтерского движения активно участвовать в решении масштабныx социальныx задач, стоящих перед страной.

В выступлении также прозвучала высокая оценка вклада молодежи Казахстана и России в укрепление двусторонних связей.

- Считаю, что прямые контакты молодежи наших стран – это важное условие укрепления курса стратегического партнерства, дружбы и добрососедства между Казахстаном и Российской Федерацией. Наши страны объединяет не только общая история и самая протяженная граница, но и колоссальный потенциал сотрудничества. Эту политику мы будем продолжать, - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на стимулирование партнерства добровольческих движений двух стран.

- Во-первых, предлагаю учредить международную премию "Волонтер года". Премия будет вручаться за лучшие волонтерские проекты и станет хорошим подспорьем для тех, кто генерирует креативные идеи и проекты. Во-вторых, предлагаю обсудить возможность создания постоянно действующего Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России. Это усилит наш потенциал для углубления взаимного сотрудничества, - резюмировал Президент Казаxстана.

Кроме того, глава государства поддержал высказанную в ходе форума лидерами молодежных организаций инициативу объявить 2020 год Годом волонтеров, провести совместные археологические и поисковые экспедиции по историческим и культурным местам.

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