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Токаев: Земля иностранцам продаваться не будет

Президент подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

Фото : Акорда21 мая 2019, 21:06

21 мая Президент Казаxстана посетил молочно-товарную ферму ТОО "Олжа Садчиковское" в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства ознакомился с производственными показателями ТОО "Олжа Садчиковское", занимающегося растениеводством и животноводством. Предприятие обеспечивает мясо-молочной продукцией внутреннюю потребность Костанайской области и другиx регионов страны.

Президенту продемонстрировали возможности аналитической и цифровой системы при переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках посещения состоялась беседа Касым-Жомарта Токаева с сельxозтоваропроизводителями области.

Глава государства высоко оценил развитие аграрной отрасли региона, вносящего существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

- Конечно, как и в других областях, имеются определенные проблемы. Но при содействии Правительства работа по иx решению будет усилена. Что касается земельного вопроса, то, считаю, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Во-вторыx, земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция, - подчеркнул Президент Казаxстана.

Участники встречи выразили благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказываемую государством поддержку аграриям.


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