В СКО сгорел магазин площадью более тысячи квадратов

Торговое здание "Мегастрой" было расположено в селе Саумалколь.

Во вторник, 21 мая, в селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области сгорел торговый павильон "Мегастрой", передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 17:08 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в торговом здании. Первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара в 17:12. Было установлено, что здание горит открытым огнем, наблюдается сильное задымление.

Тушение было осложнено тем, что конструктивные особенности здания состоят из сэндвич-панелей, и горением лакокрасочных и строительных материалов.

Пожар локализовали в 18:40 и ликвидировали в 19:50. Площадь пожара составила 1037 кв. м.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинули торговое помещение 62 человека. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС СКО, 9 работников и 6 единиц техники добровольного противопожарного формирования.

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