Умер парикмахер, который изобрел укладку

Ему было 88 лет.

Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Настоящее имя парикмахера - Хесус Гонсалес. Он родился в 1930 году в городе Сантандер на севере Испании. Когда ему было семь, его семья бежала во Францию, спасаясь от гражданской войны.

В Париже юноша начал свою карьеру в качестве курьера в одном из крупнейших парикмахерских салонов, а позднее сам стал признанной звездой в сфере ухода за волосами.

- От Катрин Денев до Джеки Кеннеди - Патрик Алес делал прическу самым знаменитым людям нашего времени и стал пионером в создании инновационных концепций ухода за волосами, - говорится в заявлении основанной парикмахером группы Ales.

Как отмечает телеканал, в 1964 году Алес изобрел процедуру укладки: расчесывание влажных волос для придания прическе нужной формы и одновременное высушивание их феном.

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