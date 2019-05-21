Среди призывников Алматы есть настоящая звезда - нигериец Майкл

"Мой сын - гражданин Казахстана, а значит должен служить, как и все", - мама Галина.

В Алматы состоялась очередная отправка призывников в части Вооруженных Сил РК, сообщает Zakon.kz.

Порядка 50 алматинских новобранцев отправлены в воинскую часть Сил воздушной обороны в г. Жетыген,

- Нынешний весенний призыв в Алматы примечателен тем, что среди призывников очень много представителей разных национальностей, - говорит заместитель начальника Департамента по делам обороны города Ф. Курмангажинов. - Есть даже молодой человек, национальность у которого - нигериец. Зовут его Майкл Мкпо-Джозеф. Родился он в Алматы и является гражданином РК. Мама у него - представитель казахской и русской национальностей, а отец – нигериец.

Майкл рассказывает, что на его окончательное решение пройти срочную воинскую службу повлияла бабушка.

"Да и сам я осознаю, что я, прежде всего, мужчина в семье и должен уметь защищать свою Родину, - говорит он. - Считаю, это долг каждого молодого человека, который является гражданином нашей страны. К дисциплине я привык, обучался в специальной школе в Нигерии пару лет, будучи ребенком. Там подъем ежедневно в 5 утра, так что строгая дисциплина для меня дело привычное".

По словам его мамы Галины Мкпо-Семеновой, она с первых дней воспитывала сына как мужчину. "Когда сын получил повестку из управления по делам обороны Турксибского района, то нисколько не сомневалась в том, что ему нужно пройти срочную воинскую службу, - рассказывает Галина. - А как же иначе? Мой сын - гражданин Казахстана, а значит должен служить, как и все. Он получил повестку, сам решил пойти в управление по делам обороны и отслужить своей стране. Армия - хорошая закалка, да и необходимые основные военные знания он должен получить".

Майкл все свое детство провел в Алматы и хотя на некоторое время уезжал в Нигерию, он принял решение вернуться в Казахстан. Он свободно говорит на трех языках - английском, русском и казахском, чем несказанно удивляет окружающих. Среди призывников - будущих товарищей Майкл уже стал настоящей звездой.

На сегодняшний день из Алматы в Вооруженные Силы и другие войска и воинские формирования отправлено более 700 призывников. Среди них есть представители разных национальностей - русские, татары, украинцы, уйгуры, белорусы, корейцы, немцы и другие.

Отметим, ежегодно из Алматы призыву на срочную воинскую службу подлежат более 2000 человек.

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