В смерти ребенка в Боровом обвинили учителя

Преподаватель по НВП теперь проходит по уголовному делу за подмену документов.

В Акмолинской области выясняют причины скоропостижной смерти подростка на спортивной площадке. 15-летний Диас Тайжанов замертво упал на беговой дорожке. Трагедия произошла в Бурабайском районе на военно-спортивных играх для школьников "Алау", передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На стометровке Диас добежал до финиша и упал. Медики не помогли. Родители Диаса в шоковом состоянии. В оздоровительном центре проходили областные военно-спортивные соревнования. Диас серьезно занимался легкой атлетикой. За день до смерти он участвовал в других состязаниях.

Сырым Батырханов, отец Диаса:

- Он вообще не жаловался на сердце, никогда не болел. А экспертиза показала, что он умер от нагрузки на сердце. Ведь сын даже отдохнуть не успел, а его снова на соревнования увезли.

Но самое страшное – Диас вообще не должен был ехать в этот раз. Преподаватель НВП сделал замену в самый последний момент. Один из мальчиков отказался участвовать по семейным обстоятельствам. И тогда учитель самостоятельно принял решение. Когда родственники приехали в районную больницу, медики их шокировали: Диас умер под чужой фамилией.

Марияш Анаева, тетя Диаса:

- Спросили: "Тайжанов, спортсмен, поступил?" А врачи говорят: "Нет, только русский умерший мальчик есть".

В военно-спортивных соревнованиях участвовали все районы Акмолинской области. Из Кокшетау приехали 9 человек. Команду должен был сопровождать военрук Мурат Есмаганбетов, тот самый, что сделал замену состава. Но опытный педагог сам почему-то не поехал, отправив с детьми молодого коллегу. Разговаривать с журналистами военрук тоже не стал. Отвечать пришлось директору школы.

Бибигуль Хасеинова, директор средней школы №4 г. Кокшетау:

- Я говорю: "А почему он там находился?" Он говорит: "Я виноват, я во всем виноват, я его поменял". Он по возрасту не подходит, ему 15 лет, там до 15 лет дети.

20 мая Диаса похоронили. В причинах его гибели сейчас разбираются полицейские. Досудебное расследование ведут по факту смерти, в отношении военрука выделено отдельное производство. Из школы его уже уволили. Директор получила строгий выговор.

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