Представлен новый руководитель департамента Верховного суда

Жакип Асанов познакомил коллег с новым начальником.

Жакип Асанов представил нового Руководителя Департамента Верховного Суда Наиля Ахметзакирова, передает Zakon.kz.

Председатель высшего судебного органа представил судьям и работникам Верховного суда нового руководителя департамента по обеспечению деятельности судов. Им стал Наиль Рафисович Ахметзакиров. Прежде он занимал различные должности в Генеральной прокуратуре, а с 2018 года работал заместителем заведующего отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан.

Асанов, представляя Ахметзакирова, подчеркнул, что его кандидатура одобрена Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан и Высшим Судебным Советом. Отмечен профессионализм, инициативность и лидерские качества Ахметзакирова. Председатель Верховного суда выразил уверенность в том, что Наиль Рафисович использует свое исключительное качество – найти оптимальное решение для перестройки работы Департамента и совершенствованию судебного администрирования.

Ахметзакиров Наиль Рафисович родился в 1983 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", Современную гуманитарную академию Российской Федерации по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Магистр юриспруденции по специальности "Прокурорский надзор" (с отличием закончил обучение в Академии Генеральной прокуратуры России). Старший советник юстиции.

С 2004 по 2010 годы проходил службу в территориальных органах прокуратуры.

С 2011 по 2017 годы – на руководящих должностях в Генеральной прокуратуре (в том числе руководил Академией правоохранительных органов). Состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных органов.

С 2018 года по 20 мая 2019 года – заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

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