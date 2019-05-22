На пленарном заседании Верховного суда рассмотрели кадровые вопросы

Участники пленарного заседания обсудили персонально каждую кандидатуру.

Во вторник, 21 мая, в Верховном суде состоялось пленарное заседание, передает Zakon.kz.

Открывая работу, Жакип Асанов проинформировал о начале работы комиссии по качеству правосудия при Верховном суде. Акцентируя внимание на ее деятельности, спикер отметил три основные задачи, поставленные перед данной комиссией. В их числе названы оценка деятельности судей - претендентов в кадровый резерв, на вышестоящую должность и профессиональная деятельность действующих служителей Фемиды. При этом Жакип Асанов напомнил, что в текущем году прохождению профоценки подлежит каждый шестой судья.

- Судья должен нести персональную ответственность за каждое вынесенное решение. Так как мы объявили 2019-й годом качества правосудия, каждый судебный акт будет подвергнут тщательной проверке на предмет соответствия принципам законности и справедливости, - сказал он.

При этом он разъяснил, почему судебное жюри перешло в ведение Высшего судебного совета. Согласно новому требованию закона, Председатель Верховного суда имеет право по своей инициативе возбуждать дисциплинарное производство в отношении судьи, если факт нарушения им закона будет подтвержден, и направить эти материалы на рассмотрение Судебного жюри. Этот орган отделен от Верховного суда с целью соблюдения принципа независимости судьи.

В рамках пленарного заседания Жакип Асанов отметил о необходимости обсуждения 46 претендентов на пять вакантных должностей судей Верховного суда и 27 кандидатов на две вакансии председателей судебных коллегий областных судов.

Далее о работе Комиссии рассказывала ее председатель - судья Верховного суда Лариса Шепелева. Основными критериями отбора кандидатов она назвала профессиональные и морально-нравственные качества.

- Мы постарались обеспечить объективность при рассмотрении каждой кандидатуры. Учитывалось количество непосредственно рассмотренных ими дел, отмененных и измененных судебных актов, а также допущенные систематические нарушение закона и этических требований, - сказала Шепелева.

Участники пленарного заседания обсудили персонально каждую кандидатуру. В отношении некоторых из них даны рекомендации в ВСС для их рассмотрения на назначение на должности судей Верховного суда и председателями судебных коллегий областных судов. Тем, кому было отказано, дано мотивированное заключение.

Состоялась оживленная дискуссия, по итогам которой пленарное заседание на альтернативной основе дало положительное заключение 11 кандидатам на пять вакансий судей Верховного Суда и 6 претендентам на две вакансии председателей коллегий областных судов.

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