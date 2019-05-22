В Абхазии второй день идут протесты

Оппозиция настаивает на переносе выборов президента.

Оппозиция второе день проводит в Абхазии акции с требованием переноса выборов президента c лета на осень, передает ТАСС.

Во вторник, 21 мая, представители оппозиции перекрыли два участка на центральной республиканской трассе, в столице практически парализовано движение общественного транспорта, а представители ведущей для страны туристической отрасли сообщили о первых потерях из-за обострения политической обстановки.

Второй вопрос, которой волнует протестующих, - состояние и причины болезни одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании, заявившего об участии в выборах президента. Из-за его госпитализации оппозиция и требует перенести выборы. Во вторник Генеральная прокуратура Абхазии и спикер парламента Валерий Кварчия обнародовали заключение врачей, которое отрицает факт отравления депутата. Вместе с тем эксперты и представители оппозиции настаивают на более тщательном исследовании причин недомогания Бжании и привлечением пула экспертов.

Акция неповиновения

Акция оппозиции началась в понедельник утром у здания парламента в центре Сухума. Ее участники требовали переноса выборов президента. Бжания был госпитализирован 18 апреля в Москве, спустя месяц представители оппозиции и члены его семьи заявили, что Бжания мог быть отравлен.

В понедельник парламент Абхазии по настоянию оппозиции собрался на внеочередную сессию, однако сторонникам переноса выборов на 23 ноября не удалось собрать и половины голосов. После решения парламента протестующие в центре Сухума объявили о проведении бессрочной акции и акциях неповиновения по всей республике, пока их требования не будут удовлетворены, и потребовали отставки президента Рауля Хаджимбы.

Вечером в районе здания парламента собралось около 700 человек, среди собравшихся произошли незначительные потасовки. В центр города был стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии

Перекрытие дорог и отмена туров

Акция протеста у здания парламента не прекращалась всю ночь и продолжилась во вторник. Ночью митингующие заблокировали проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района - это участки, которые ведут к Сухуму от российско-абхазской и от грузино-абхазской границ соответственно. В районе перекрытия скопилось много машин, в Сухум пропускали только автомобили скорой медицинской помощи и машины с детьми.

Утром оппозиция разблокировала оба участка. Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии (лидером которого является Бжания) Теймураз Хишба пояснил, что перекрытие имело предупредительный характер. "Мы оставляем за собой право вновь перекрыть главную автомагистраль страны", - сказал он журналистам.

Днем в пресс-службе мэрии Сухума сообщили, что практически весь общественный городской транспорт в столице Абхазии не работает. На линию вышли всего два троллейбуса из десяти, водители автобусов и маршрутных такси поддержали акцию и отказываются выходить в рейсы. Жители столицы передвигаются на собственном транспорте и такси.

Напряженная политическая обстановка в стране уже отпугнула некоторых отдыхающих, представители туриндустрии Абхазии - ключевой для экономики страны - зафиксировали отмены туров. "Все не так плохо, но, конечно, есть отмены", - сказала ТАСС президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, уточнив, что отменено до 2% туров, в основном это поездки, запланированные на июнь.

Министр по туризму Абхазии Автандил Гарцкия добавил, что из-за блокировки автотрассы, ведущей из России в Сухум, утром во вторник на российско-абхазскую границу вернулись около двух десятков автобусов с туристами, отрасль уже потеряла около 1,5 млн рублей.

Позиция власти

Во вторник днем было распространено обращение президента страны. "Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями, - заявил глава государства. - Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность".

К соблюдению законности призвали МВД и Генпрокуратура Абхазии, они также предупредили об ответственности за нарушение закона при проведении акций протеста и за призывы к свержению власти. Прокуратура сообщила о проверке в связи с действиями участников акций неповиновения.

Проверки и допросы

Генпрокуратура Абхазии также организовала проверку из-за госпитализации Бжания. В понедельник в Москве приступила к работе группа ведомства. Следователи допросили в Москве жену и сына Бжании.

Изначально российские медики отказывались сообщить диагноз госпитализированного, ссылаясь на врачебную тайну, однако по запросу Генпрокуратуры и с согласия пациента во вторник были обнародованы выводы врачей. Как заявил спикер парламента Валерий Кварчия, согласно заключению медиков, факт отравления не подтверждается.

По словам генпрокурора Зураба Ачбы, состояние Бжании оценивается как тяжелое стабильное. Он сообщил, что медики называют диагноз лидера оппозиции как "острую моторную и сенсорную полинейропатию". Выступившая на совещании врач-невролог Нара Квициния отметила, что заболевание Бжании является аутоиммунным, чаще всего оно возникает после вирусной инфекции, в том числе гриппа.

Однако, по мнению ряда депутатов, диагноз не дает однозначного ответа на вопрос, был или не был отравлен Бжания. Другие депутаты считают, что преждевременно делать выводы до окончания расследования. Судмедэксперт Абхазии Геннадий Бобуа подчеркнул на совещании, что представленное медиками заключение - это "полудокумент", окончательный вывод о состоянии Бжании и проверку гипотезы о его отравлении должен делать широкий круг специалистов.

Готовность к диалогу

Представители власти пока не выходили к участникам акции в центре Сухума. Во вторник вечером Хишба заявил, что сформирована группа для проведения переговоров с президентом Абхазии. По словам политика, переговорщики намерены рассказать главе государства, что "ситуация накалена до предела". Оппозиция будет настаивать на переносе выборов.

В администрации президента Абхазии ТАСС сообщили, что пока представители оппозиции не обращались по вопросу переговоров.

Акция оппозиции в центре Сухума продолжается.

В среду, 22 мая, начинается выдвижение кандидатов на пост президента республики, которое продлится до 11 июня.

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