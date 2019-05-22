Проверяем ее образ жизни. Гибель 18-летней студентки на особом контроле МВД

В ближайшее время полицейские опросят и однокурсников Айгуль Амангельды.

Дело Айгуль Амангельды, которую нашли мёртвой в горах Алматинской области, взяли на особый контроль в министерстве внутренних дел, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны уже в ближайшее время. Сейчас полицейские опрашивают родственников 18-летней девушки.:

- Проводим опрос ее ближайшего окружения. Проверяем её образ жизни. Записи её проверяются с целью установления обстоятельств её смерти. Мы будем ходатайствовать. Постараемся в кратчайшие сроки провести экспертизы, максимально постараемся до 20 дней окончить. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле МВД и ДП Алматинской области, - рассказал замначальника ДП области Болат Тенезбаев.

В ближайшее время полицейские опросят и однокурсников Айгуль Амангельды.

Известно, что в день пропажи девушка отправилась из дома на экзамены. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы. 18-летняя девушка пропала в прошлый понедельник. Развернулась масштабная поисковая операция. Студентку нашли мёртвой в одном из ущелий. Полицейские отмечают, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили. Следователи склоняются к версии суицида.

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