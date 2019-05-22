Чего ждать от погоды 22 мая в Казахстане

Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на севере республики ночью осадки, лишь на западе и юго-западе сохранится погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Жамбылской области прогнозируют грозу, возможен град, ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Алматинской области местами гроза, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Карагандинской области – гроза, туман, возможен град, днем местами ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, днем местами возможен град, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с, днем местами гроза, возможен град. В Туркестанской области местами – гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами туман, днем ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с. Днем в Павлодарской области местами гроза, ветер 15-20 м/с.

Ночью сохраняются местами заморозки - в Акмолинской, Павлодарской областях 1-6 градусов, в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях 3 градуса, в Актюбинской области 1 градус.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, областях местами сохраняется, в Актюбинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 22 мая преимущественно облачно, 11 градусов тепла.

В Алматы будет ливневый дождь, 15 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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