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Евразийский медиа форум начал работу в Алматы

Официальная церемония открытия пройдет 23 мая, после которой ожидается ряд заседаний.

Фото : Евразийский Медиа Форум22 мая 2019, 09:16

В Алматы с 22 по 24 мая проходит ежегодный Евразийский медиа форум, передает Zakon.kz.

В первый день, 22 мая, пройдут 7 мастер-классов на темы: экологическая журналистика, создание виртуальных реальностей, искусство продюсирования кино, быть или не быть фрилансером, секреты фотожурналиста, мобильная журналистика, а также поколенческие особенности аудитории ТВ и Digital-медиа. Помимо этого пройдет круглый стол.

Официальная церемония открытия состоится 23 мая, после которой ожидается ряд заседаний.

Евразийский Медиа Форум – международная дискуссионная площадка, ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 600 делегатов из 60 стран мира.

Евразийский Медиа Форум – это открытый диалог на самые актуальные темы современности при участии наиболее значимых фигур мирового медиапространства, лидеров мнений и признанных профессионалов разных сфер.

Форум начал свою деятельность в 2002 году с приветственных слов Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и с тех пор зарекомендовал себя как событие мирового масштаба, диапазон влияния которого распространяется на широкий круг политических, экономических и социальных вопросов.

Своими приоритетными целями Евразийский Медиа Форум ставит создание открытого прямого диалога представителей крупнейших международных медиаструктур и экспертов мирового уровня.

С момента учреждения Форума его идейным вдохновителем и бессменным председателем оргкомитета является доктор политических наук Дарига Назарбаева.


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