Новая госструктура по регулированию и развитию финансовых рынков будет в Алматы - Нацбанк
В случае создания нового Агентства из Нацбанка в новый госорган перейдет 500 человек.
Новое Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков будет дислоцироваться в Алматы. Об этом в ходе заседания в мажилисе сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.
- Создание нового Агентства будет осуществляться посредством реорганизации Нацбанка. Полномочия будут переданы от Нацбанка новому органу. В законопроекте мы функции, полномочия и штат предусмотрели в законопроекте. 500 человек от существующего штата будут переданы агентству. Вы знаете, мы прошли РБК, в мае-середине июня планируем завершить работу с Минфином. Новое Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков будет размещаться в Алматы, - сообщил Е.Досаев,
По словам Досаева, на создание нового Агентства по регулированию и развитию финрынков потребуется 10 млрд тенге.
Ранее заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщал, что Национальный банк РК разработал проект закона, который предусматривает создание независимого органа регулирования финансового сектора.
- Для содействия экономическому росту страны Национальный банк намерен сконцентрироваться на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю за инфляцией, - отмечал Смоляков.
Он заверил, что деятельность Национального банка и Агентства будет тщательным образом скоординирована, в том числе путем взаимного представительства в органах управления. Агентство будет финансироваться за счет республиканского бюджета. Система оплаты труда утвердят в правительстве РК, а статус служащих - аналогичен статусу служащих Национального банка.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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