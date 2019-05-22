Что нужно сделать, чтобы "не пролететь" с заграничным отпуском

В первую очередь проверить наличие и срок действия своего паспорта, так как для въезда в некоторые страны есть требование – не менее 6 месяцев до окончания срока действия паспорта.

Комитет миграционной службы МВД РК дал ряд рекомендаций казахстанцам, собирающимся в отпуск за границу, передает Zakon.kz.

Начинается пора отпусков, и чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не сорвать долгожданный отдых, казахстанцы должны в первую очередь проверить наличие и срок действия своего паспорта, так как для въезда в некоторые страны есть требование – не менее 6 месяцев до окончания срока действия паспорта.

В Казахстане с 2009 года выдаются биометрические паспорта (с электронным чипом), срок действия которых составляет десять лет, в связи с чем МВД напоминает о необходимости своевременной замены документов с истекающим сроком действия. Переоформить новый паспорт можно за один месяц до истечения срока действия прежнего.

- Документы гражданам Казахстана выдаются в течение пятнадцати рабочих дней. Если паспорт нужен срочно, по желанию его можно оформить в ускоренном порядке в более короткие сроки от 1 до 7 рабочих дней (до одного - в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкенте, до трех - в областных центрах, для районов и городов областей – до семи рабочих дней), - отмечают в Комитете миграционной службы.

В случае выезда вместе с детьми младше 16 лет лучше заблаговременно побеспокоиться и оформить им паспорта. Так как в США, Великобритании, ОАЭ, Италии, Испании, Франции, Чехии, Словении, Хорватии, Греции, Венгрии, Польше, Германии, Швейцарии, Швеции, Китае, Южной Корее и других странах наличие паспорта у детей, въезжающих в государство с родителями обязательно, и вклейка в паспорт фотографии ребенка в качестве документа не признается.

Штрафы, задолженности

Важно проверить наличие запрета на выезд из страны с помощью услуги "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам" либо проверить свое имя в базе данных "Списка должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан" и в базе данных "Реестра должников по исполнительным производствам" на официальном сайте Министерства юстиции РК.

Проверьте также наличие административных правонарушений и неоплаченных штрафов.

Визовый режим

Перед поездкой в выбранную страну нужно узнать о визовом режиме для граждан Казахстана. Если требуется виза, то сделать это нужно заранее, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение лично или через турагентство.

При безвизовом режиме надо уточнить максимальный срок и порядок пребывания. Узнать, нужна ли виза в ту или иную страну можно на сайте МИД. Если вы планируете ехать транзитом через какую-либо страну проконсультируйтесь в отношении транзитных виз.

В визе обязательно проверьте правильность написания данных и срок действия визы, количество дней, в течение которых разрешено пребывание в иностранном государстве.

При поездке за границу для учебы, работы или постоянного проживания, рекомендуется апостилировать документы, в частности, свидетельства и справки, выданные ЗАГСом, документы об образовании, имущественных отношениях, трудовой деятельности и социальном обеспечении, желательно, и справку об отсутствии судимости.

Медицинская страховка, лекарства

Рекомендуется также позаботиться о приобретении медицинского страхового полиса на период пребывания за границей, который позволит покрыть расходы на случай обращения за медпомощью.

Беря с собой лекарства, стоит узнать, разрешены ли они в той стране, куда вы собираетесь. При выезде в жаркие страны следует сделать прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита, желтой лихорадки.

Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация.

При длительном пребывании в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В. В некоторые страны вас могут не пустить без справки о наличии требуемых ими прививок.

Таможенный контроль

Вывезти из Казахстана можно наличные денежные средства в размере до 10 000 долларов США. В противном случае нужна декларация. Также стоит узнать, каков предел ввозимой без декларации суммы в стране назначения и какие вещи можно туда ввозить без декларирования.

Незаконное перемещение денег или товаров через границу без декларации наказывается административно и даже уголовно.

- Желая взять в поездку любимые продукты или марку сигарет, надо уточнить, нет ли в стране запрета на ввоз. Например, в мусульманские страны нельзя привозить алкоголь. Нельзя ввозить и вывозить культурные ценности, объекты дикой флоры и фауны, оружие и боеприпасы без разрешения уполномоченных органов. В ручной клади в авиатранспорте нельзя провозить колющие или режущие предметы, детские игрушки или другие предметы, похожие по форме на оружие, - сообщили в ведомстве.

Также в ряде стран есть ограничения на пронос жидкостей и гелей.

Нормы поведения

Во время пребывания за границей нашим гражданам нельзя забывать о соблюдении законов другой страны.

Находясь за границей, нужно следовать общепринятым нормам этики и морали, лучше заранее ознакомиться с информацией о политической обстановке в стране и климатических условиях.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, например, при задержании правоохранительными органами, ДТП и так далее, казахстанцы вправе требовать встречи с сотрудником казахстанского консульского учреждения в государстве пребывания. Не следует подписывать протоколы и документы на иностранном языке без сотрудников консульского учреждения РК.

Желательно записать телефоны посольств или консульств Казахстана в той стране, куда вы едете, а также сообщить родным и друзьям о своей поездке, месте пребывания и контактах.

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