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ПРАВМЕДИА: обсуждаем процедуру банкротства

Ведущая вебинара – Кристина Мамутова, руководитель юридической фирмы "Перспектива 360", специалист по банкротству и реабилитации предприятий.

Фото : pxhere.com22 мая 2019, 11:00

Дамы и господа! Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА на тему: "Банкротство в Казахстане: этапы, риски и последствия".

В эфире:

- Беседуем о том, для чего создан и существует институт банкротства в РК;

- Разбираем пошагово все этапы банкротства - подготовительный этап, рассмотрение дела в суде, банкротное производство, ликвидация;

- Советуем, как банкротство сделать выгодным для кредитора.

Ведущая вебинара – Кристина Мамутова, руководитель юридической фирмы "Перспектива 360", специалист по банкротству и реабилитации предприятий.

Банкротства не следует бояться. Смотрите и узнаете почему!


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