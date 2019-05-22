В Алматинской области выяснили, почему быстро разрушаются новые дороги

Также в областном ДАДГСПК разъяснили, как это влияет на повышение коррупционных рисков.

Как автоматизация может остановить системную коррупцию в сфере транспортного контроля, рассказали в пресс-службе Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

- На сегодняшний день превышение допустимых норм веса грузовых, крупногабаритных транспортных средств - одна из актуальных проблем, существующих в Алматинской области. Стоит отметить, что перевес крупногабаритных транспортных средств является идеальным условием для возникновения коррупционных деяний. Учитывая, что действующее законодательство РК за превышение допустимых норм веса крупногабаритных транспортных средств предусматривает административную ответственность, многие перевозчики, пытаясь избежать наказания, решают проблемы на месте, "договариваясь" с проверяющими, – сообщили в ведомстве.

Так, проектным офисом "Жетісу - адалдық алаңы" установлено, что сейчас в Алматинской области система транспортного контроля наиболее подвержена коррупции. Вместе с этим, коррупция в данном направлении носит системный характер. Об этом свидетельствует статистика задержания за последние годы.

- Согласно сведениям Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области в 2016, 2017, 2018 годы в инспекции транспортного контроля Алматинской области за коррупционные правонарушения привлечены к ответственности более 10 сотрудников. Данные лица не принимали административные меры по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области. Мониторингом установлено, что инспекциями транспортного контроля контроль транспортных средств на стационарных постах осуществляется стационарными, а на передвижных постах переносными автомобильными весами для контрольного взвешивания. Основная проблема этих постов – это субъективный фактор, наличие прямого контакта, который в свою очередь провоцирует и подводит к возникновению коррупции, – отметили в областном ДАДГСПК.

В рамках мониторинга департаментом проведен анонимный опрос среди владельцев компаний, осуществляющих грузовые перевозки на территории Алматинской области. Итоги опроса показали, что более 72% полагают, что процедура весового контроля крупногабаритных транспортных средств склоняет к коррупционным проявлениям. 65% опрошенных отметили, что за последние годы имелись моменты, когда приходилось решать проблему перегруза транспортного средства на месте. Вместе с этим более 54% заявили, что это носит систематический характер.

- Проблема, связанная с превышением предельно допустимых норм веса крупногабаритных транспортных средств, является поводом не только для возникновения коррупции, но и критически влияет на состояние автомобильных дорог. То есть проезд по автомобильным дорогам крупногабаритных транспортных средств с превышением допустимых норм веса значительно сокращает эксплуатационные сроки автодорог и приводит к деформации дорожного покрытия, – отметил руководитель ДАДГСПК по Алматинской области Серикбай Нургисаев.

Согласно международным данным и исследованиям Казахстанского дорожно-исследовательского института проезд одного грузового автомобиля с превышением допустимой осевой нагрузкой на 3 тонны приравнивается к проезду 23 грузовых автомобилей, что ведет к разрушающему воздействию. А сейчас на территории Алматинской области имеется 51 862 единицы грузовых автомобилей, что является наиболее большим по количеству в разрезе регионов страны. Также 33 455 единицы грузовых автомобилей, имеющихся в городе Алматы, осуществляют перевозки по территории области. То есть более 19% имеющихся в стране грузовых автомобилей эксплуатируются на территории Алматинской области.

В странах Европейского союза, США и на постсоветском пространстве принимаются меры по сохранности автодорог, соблюдению допустимых весовых параметров транспортных средств. По словам руководителя ведомства, проектным офисом "Жетісу - адалдық алаңы" в данном направлении был изучен опыт Республики Татарстан.

- Так, правительство Татарстана утвердило Стратегию развития весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2018–2020 годы. Данная стратегия предусматривает установку не менее 12 автоматических пунктов весового контроля. Кроме того, стратегией предусмотрено расширение функционала передвижных пунктов весового контроля, создание портала для выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в регионе. Основными целями стратегии являются исключение коррупционных рисков, а также обеспечение сохранности автодорог и повышение уровня безопасности дорожного движения за счет внедрения современных технологий обеспечения соблюдения законодательства в сфере весогабаритного контроля, – сообщил Серикбай Нургисаев.

В связи с чем департамент инициировал письмо в уполномоченный орган в сфере транспортного контроля и на имя акима Алматинской области с предложением рассмотреть возможность для внедрения опыта Татарстана по установлению автоматических пунктов весового контроля взамен функционирования передвижных пунктов весового контроля. В свою очередь введение так называемых "умных весов" сможет повысить правовую культуру автотранспортных перевозок, эксплуатации автодорог и дорожных сооружений, а также снизит коррупцию в данной сфере.

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