Боеприпасы и ножи изъяты на границе Казахстана

Все запрещенные к провозу предметы обнаружены на разных пограничных постах.

Два десятка патронов к травматическим пистолетам и ножи кустарного производства изъяты казахстанскими пограничниками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Так в ходе осуществления пограничного контроля пограничниками обнаружены и изъяты 12 патронов 9 калибра к травматическому пистолету в пункте пропуска "Урлитобе" на участке Павлодарского пограничного отряда.

Еще восемь патронов калибра 9 мм к травматическому пистолету марки "Geco-9 mm PABLANC" изъяты в пункте пропуска "Карасу" на участке Кордайского пограничного отряда.

Также, при досмотре железнодорожного состава № 647 с сообщением "Нукус – Бейнеу" пограничники обнаружили в ручной клади 42-летнего гражданина Республики Узбекистан два ножа кустарного производства с длиной лезвия 25 и 15 см.

Все материалы переданы сотрудникам полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!