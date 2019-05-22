Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Боеприпасы и ножи изъяты на границе Казахстана

Все запрещенные к провозу предметы обнаружены на разных пограничных постах.

Фото : Makler.md22 мая 2019, 11:44

Два десятка патронов к травматическим пистолетам и ножи кустарного производства изъяты казахстанскими пограничниками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Так в ходе осуществления пограничного контроля пограничниками обнаружены и изъяты 12 патронов 9 калибра к травматическому пистолету в пункте пропуска "Урлитобе" на участке Павлодарского пограничного отряда.

Еще восемь патронов калибра 9 мм к травматическому пистолету марки "Geco-9 mm PABLANC" изъяты в пункте пропуска "Карасу" на участке Кордайского пограничного отряда.

Также, при досмотре железнодорожного состава № 647 с сообщением "Нукус – Бейнеу" пограничники обнаружили в ручной клади 42-летнего гражданина Республики Узбекистан два ножа кустарного производства с длиной лезвия 25 и 15 см.

Все материалы переданы сотрудникам полиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты