Нигматулин о штрафах для банков: Как слону дробина

Депутаты не согласились с предлагаемым размером штрафа в 15 МРП.

Штрафы для банков, которые повторно нарушили законодательство "О валютном регулировании и валютном контроле", могут быть значительно увеличены, передает корреспондент Zakon.kz.

- Соответствующие адмштрафы за нарушение валютного законодательства уже предусмотрены в действующем законодательстве, поэтому мы говорим только о повторных нарушениях. Когда институт рынка допустил повторно одно и то же нарушение. Это не новая норма, она не увеличивается, после консультаций с ассоциацией финансистов Казахстана, считаю, что 15 МРП приемлемым объемом адмштрафа, - сказал Досаев, представляя проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности".

В свою очередь спикер мажилиса Нурлан Нигматулин не согласился с предлагаемым размером штрафа, поручив дополнительно проработать данный вопрос.

- Что такое 15 МРП для банка? Это порядка 38 тысяч. Разве это сумма для банка? Тем более речь идет о повторном нарушении банковского законодательства. По КоАП штрафы для финорганизаций до 1000 МРП. Что такое 15 МРП для банка второго уровня? Это как слону дробина. Не стесняйтесь Ерболат Аскарбекович, до второго чтения внесите адекватные размеры штрафов для банков когда они не выполняют тем более повторно банковское законодательство, - сказал Нигматулин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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