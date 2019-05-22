В Талдыкоргане презентован сборник народных произведений Жетысу
Тираж книги составит 150 экземпляров.
Фото : Zakon.kz22 мая 2019, 12:03
В Талдыкоргане рамках государственной программы "Рухани жангыру" при поддержке акима Алматинской области Амандыка Баталова презентован сборник "Антология народных произведений и народных композиторов Жетысу", передает Zakon.kz
В книге собраны около 250 песен жетысуских композиторов. Среди них обрядовые песни казахского народа и народные песни. Главная особенность сборника - прикрепленные СD-диски, на которые записаны произведения, вошедшие в сборник.
Тираж книги составит 150 экземпляров. Напомним, в рамках 100-томной серии "Жетысу кітапханасы" в прошлом году в области выпущено 20 книг, а в этом году будет издано еще 40 книг авторов Жетысу, в том числе 20 книг молодых поэтов. Также свет увидел двухтомный сборник "Мәдени ескерткіштер энциклопедиясы".
- Сегодня в Канун дня работников Культуры это стало неожиданным подарком для всех. Вы только представьте, в этом сборнике есть самые лучшие песни жетысуских композиторов. Каждая песня трогает до глубины души, - говорит жительница Талдыкоргана Айман Касымова.
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