Досаев предложил оставить обсуждения о возможной девальвации для соцсетей
Глава Нацбанка заверил, что вернет доверие граждан и бизнеса проводимой политикой.
Фото : primeminister.kz22 мая 2019, 12:11
Обсуждение о возможности девальвации оставлю для соцсетей, где каждый имеет право высказываться. Об этом в кулуарах мажилиса сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.
- У меня нет желания обсуждать вопросы будет девальвация или нет. Я должен делать свою работу. Нацбанк вернет доверие граждан и бизнеса той политикой, которую будет проводить. Если эта политика соответствует рыночным условиям, значит все будет нормально. Если мы будем обсуждать будет девальвация или не будет, еще раз говорю - это оставляю для соцсетей, где каждый имеет право высказываться. Лучше Нацбанк каждое утро будет заниматься своим делом, - сказал Досаев, отвечая на вопрос представителей СМИ.
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Ранее зампредседателя Нацбанка Олег Смоляков сообщал, что существенных колебаний курса или девальвации после президентских выборов в Казахстане ожидать не стоит.
- Посмотрите на все эти цифры: цену на нефть, курс рубля, уровень изменений долларизации депозитов. То есть, нет ни одного фактора, кроме как слухов, которые бы, так скажем, подтверждали их в части, связанной с девальвацией, - объяснял Смоляков.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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