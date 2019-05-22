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Досаев предложил оставить обсуждения о возможной девальвации для соцсетей

Глава Нацбанка заверил, что вернет доверие граждан и бизнеса проводимой политикой.

Фото : primeminister.kz22 мая 2019, 12:11

Обсуждение о возможности девальвации оставлю для соцсетей, где каждый имеет право высказываться. Об этом в кулуарах мажилиса сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- У меня нет желания обсуждать вопросы будет девальвация или нет. Я должен делать свою работу. Нацбанк вернет доверие граждан и бизнеса той политикой, которую будет проводить. Если эта политика соответствует рыночным условиям, значит все будет нормально. Если мы будем обсуждать будет девальвация или не будет, еще раз говорю - это оставляю для соцсетей, где каждый имеет право высказываться. Лучше Нацбанк каждое утро будет заниматься своим делом, - сказал Досаев, отвечая на вопрос представителей СМИ.

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Ранее зампредседателя Нацбанка Олег Смоляков сообщал, что существенных колебаний курса или девальвации после президентских выборов в Казахстане ожидать не стоит.

- Посмотрите на все эти цифры: цену на нефть, курс рубля, уровень изменений долларизации депозитов. То есть, нет ни одного фактора, кроме как слухов, которые бы, так скажем, подтверждали их в части, связанной с девальвацией, - объяснял Смоляков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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