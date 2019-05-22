Токаев обратил внимание на необходимость ежегодного повышения зарплаты

По итогам посещения Касым-Жомарт Токаев поручил руководству области принять комплексные меры по дальнейшему привлечению в регион инвестиций.

Глава государства был проинформирован о ходе строительства завода ТОО "Зерде-Керамика Актобе" по производству керамогранита и керамической плитки. Общая стоимость данного инвестиционного проекта составляет 9,2 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту Казахстана было доложено о реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития, модернизации промышленности и развитии малого и среднего бизнеса. Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о деятельности крупных промышленных объектов области, в том числе нефтедобывающей компании АО "СНПС-Актобемунайгаз" и предприятия по строительству ветроэлектростанций ТОО "ARM WIND".

Обращаясь к руководителям компаний, Глава государства обратил внимание на необходимость ежегодного повышения оплаты труда работников, увеличения доли казахстанского содержания в закупаемых товарах и услугах. Президент подчеркнул важность создания вокруг крупных предприятий пояса для развития малого и среднего бизнеса.

По итогам посещения Касым-Жомарт Токаев поручил руководству области принять комплексные меры по дальнейшему привлечению в регион инвестиций.

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