Правила проведения мониторинга СМИ утвердили в РК

Мониторинг проводится с целью выявления и фиксирования нарушений норм законодательства РК.

Министр информации и общественного развития РК своим приказом от 29 апреля 2019 года утвердил Правила проведения мониторинга средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан, и методики его расчета, передает Zakon.kz.

Как отмечается, мониторинг СМИ осуществляется с использованием информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства".

Мониторинг СМИ, распространяемых на территории республики, проводится уполномоченным органом в области средств массовой информации и телерадиовещания с целью выявления и фиксирования нарушений норм законодательства РК.

Объектом мониторинга выступают:

- теле-, радиоканалы;

- периодические печатные издания;

- интернет-ресурсы и сетевые издания;

- кинодокументалистика;

- аудиовизуальная запись.

Проведение мониторинга включает в себя следующие этапы:

- просмотр (прослушивание) продукции СМИ, выявление, фиксация и сбор нарушений;

- правовой анализ и обобщение информации о нарушениях в средствах массовой информации;

- дополнительный анализ выявленных фактов нарушений законодательства, проводимый уполномоченным органом.

По результатам мониторинга указываются следующие сведения:

- основные данные об адресате:

для периодических печатных изданий - наименование собственника средства массовой информации, юридический адрес, официальный адрес электронной почты;

для теле-, радиоканалов - наименование собственника средства массовой информации, юридический адрес, официальный адрес электронной почты;

для сетевых изданий, информационных агентств и интернет-ресурсов - наименование собственника сетевого издания, информационного агентства, интернет-ресурса, юридический адрес, IP-адрес интернет-ресурса, при наличии - официальный адрес электронной почты. В случае невозможности установления сведений о собственнике интернет-ресурса уполномоченным органом направляется уведомление в адрес хостинг-провайдера, на сервере которого он размещен.

- описательно-мотивировочная часть:

результаты анализа и сбора информации.

- приложение (доказательные материалы):

для периодических печатных изданий - сканированная копия фрагмента издания из результатов анализа;

для теле-, радиоканалов - запись на электронном носителе, экранные снимки материала из результатов анализа;

для сетевых изданий, информационных агентств и интернет-ресурсов - экранные снимки, запись на электронном носителе в зависимости от способа распространения информации.

Для проведения мониторинга по техническому и методическому обеспечению мониторинга уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством, на основании договора привлекает организацию, выполняющую работы по техническому и методическому обеспечению.

Уполномоченный орган с помощью методической и технической поддержки, в том числе получением сведений от организации, производит фиксацию и сбор нарушений законодательства, выявленных в процессе мониторинга продукции СМИ, а также по уведомлениям государственных органов, по обращениям физических и юридических лиц, запросам должностных лиц, направленных в уполномоченный орган.

По результатам проведенного мониторинга уполномоченный орган принимает меры в рамках проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

При квалификации нарушения законодательства, влекущего уголовную ответственность, уполномоченный орган направляет в государственный орган, к компетенции которого относится рассмотрение дел по данному виду нарушения, материалы с выявленным нарушением.

Уполномоченный орган по итогам года не позднее 30 числа первого месяца следующего года размещает на своем интернет-ресурсе итоговую информацию о проведенном мониторинге средств массовой информации.

Приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 11 апреля 2019 года.

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