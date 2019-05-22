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В РК утвердили предельные цены оптовой реализации газа

Цены утверждены по регионам на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Фото : gazprom.com22 мая 2019, 14:15

Приказом министра энергетики РК от 13 мая 2019 года утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, передает Zakon.kz.

Как отмечается, предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке утверждены на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


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