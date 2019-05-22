В столице задержали жителя Костаная за интернет-мошенничество

Задержанный дал признательные показания, проводится досудебное расследование.

В Нур-Султане полицейские установили и задержали 25-летнего жителя Костаная, подозреваемый в интернет-мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

Как выяснили полицейские, подозреваемый размещал на сайте kolesa.kz объявления о продаже автозапчастей. Мужчина копировал фото автозапчастей с чужих объявлений.

- В ходе переговоров с потерпевшими он, обещая доставить товар по адресу, просил пречислить 100% предоплату на банковскую карту. При этом у мужчины была банковская карта, принадлежавшая другому лицу. После того, как потерпевший произвел оплату, подозреваемый удалил объявление и выключил мобильный телефон, - рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении задержанный дал признательные показания, проводится досудебное расследование по статье 190 ч.2 УК РК (мошенничество).

Департамент полиции столицы рекомендует интернет-покупателям не оплачивать товар по принципу предоплаты, особенно если есть сомнения в легальности сделки. Оплату произвести после получения товара. Постарайтесь получить от продавца фото товара с разных ракурсов, либо осуществить видеозвонок. Если продавец какими-либо уговорками отказывается это сделать, это признак недобросовестного продавца.

Возможно, число потерпевших может быть и больше по аналогичным фактам. В этой связи полицейские просят пострадавших обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султан (ул. Бейбітшілік 19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-62-91,71-63-35 или на номер 102.

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