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Мажилис одобрил поправки в законопроект по улучшению исполнительного производства

Предлагаемый законопроект разработан для совершенствования работы судебных исполнителей в стране.

Фото : Парламент Республики Казахстан22 мая 2019, 14:38

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам исполнительного производства", передает корреспондент Zakon.kz.

- Елбасы Нурсултаном Назарбаевым было поручено развивать институт частных судебных исполнителей и постепенно сокращать государственных судебных исполнителей. В целом, если исполнительное производство будет качественным, то повышается доверие граждан и нигилизм уменьшается. Конечно, есть пробелы в этой сфере, - сказал депутат мажилиса Асылбек Смагулов.

В числе основных проблем, по его словам, дефицит частных судебных исполнителей в отдаленных населенных пунктах, слабая защита прав граждан на стадии исполнительного производства, несовершенство некоторых процедур исполнительного производства.

- Цель законопроекта – обеспечение качественного и своевременного исполнения исполнительных документов, с учетом интересов всех сторон. Для повышения эффективности исполнительного производства вносятся следующие поправки: стороны временно перечисляют деньги взыскания по рассматриваемым делам, в том числе по делам социальной категории на текущий счет судебного исполнителя. А этот счет может быть заблокирован. От этого растет количество жалоб. Теперь блокировка на такой счет не будет производиться, - рассказал депутат.

Также, по его словам, при предписании государственного инспектора труда, выплатам заработной платы будут присваиваться статус дополнительного документа, регламентация и улучшение отдельных процедур исполнительного производства, направленных на повышение исполнения судебных актов.

- Поэтому, судебные решения предлагают предать региональным палатам судебных исполнителей. Вместе с тем уточняется порядок взаимоотношений между частным судебным исполнителем и взыскателем, - объяснил Смагулов.

В числе предлагаемых новшеств также он отметил исключение препятствий на пути осуществления деятельности частных судебных исполнителей, совершенствование мер контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и усилению ответственности.

- Эти поправки направлены на предотвращение фактов использования средств частными судебными исполнителями, прекративших свою деятельность, - заключил Асылбек Смагулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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