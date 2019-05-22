Можно ли считать, что с избранием Зеленского в Украине наконец-то победила демократия – эксперт

По его мнению, президентов нужно судить по делам. Особенно, если это случайные в политике люди.

Свое мнение по поводу восторгов в отношении нового главы Украины Владимира Зеленского, типа "нам бы такого президента", а также реального положения дел с президентскими выборами в этой стране, выразил независимый эксперт Айдархан Кусаинов на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Как отметил автор поста, в 2014 году после Майдана Порошенко убедительно выиграл президентские выборы в первом туре (54,7%), потом шла Тимошенко (12,8%). Были восторги по поводу выбора народа и счастье от победивший демократии. Всего через 5 лет Порошенко в первом туре набрал 15,95% в первом туре, Тимошенко 13,4%.

- Замечу, что Зеленский набрал всего 30,2%. С учетом 73% во втором туре, можно считать, что 43% избирателей голосовали по принципу "лишь бы не Порошенко". Саакашвили в 2004 году получил 96% голосов. И снова все радовались за выбор народа. Через три года в 2007 году: "Недовольство некоторых кругов политикой Саакашвили привело 2 ноября 2007 года к массовым протестам оппозиции в центре Тбилиси, утром 7 ноября Саакашвили, сам пришедший к власти после массовых митингов оппозиции, отдал приказ разогнать митинг, объяснив это желанием восстановить движение автомобилей в центре города. В результате разгона 508 человек были доставлены в больницы". По делам судить нужно. Особенно случайных в политике людей. И, кстати, еще раз напомню, что "идейно" за Зеленского только 30% выбиравших. 43% - не за Зеленского, а против Порошенко, – написал Айдархан Кусаинов.

После этого, как пишет автор, он получил много комментариев, из которых сделал вывод, что многие довольно странно воспринимают ситуацию в Украине. Самые "крутые" из них: "Наконец, настоящие выборы и это хорошо", "создаются "зачатки институтов", "формируется демократия", "подлинное изъявление воли народа". Поэтому он предложил посмотреть на конкретные факты:

Выборы N1 (1991) - Победил Кравчук 61,6%.

Выборы N2 (1994) - они досрочные по требованию бастующих шахтеров. Было два тура, потому что в первом никто не набрал больше 50%. В первом туре победил Кравчук (38%) у Кучмы 31%. Во втором Кучма (52%). Крачук (45%).

Выборы N3 (1999) - Два тура. В первом туре Кучма набрал 36%. Во втором 56%, Симоненко во втором туре набрал 38%

Выборы N4 (2004) - Три тура выборов. Первый Ющенко (40%), Янукович (39%). Второй Ющенко (47%), Янукович (49%). Потом Майдан (вообще-то противозаконный), и третий тур. Ющенко (52%), Янукович (44%).

Выборы N5 (2010). Два тура. Первый Янукович (35%), Тимошенко (25%). Второй тур Первый Янукович (49%), Тимошенко (45%)

Выборы N6 (2014) - досрочные в результате кровавого Майдана, при том, что Янукович согласился на нормальные досрочные выборы. В первом туре победил Порошенко 54%

Выборы N7 (2019). Два тура. Первый Зеленский 30%, Порошенко 16%. Второй тур Зеленский (73%), Порошенко (24%).

В общем, вполне себе сменяемость власти, вполне демократия, и весьма острая политическая конкуренция. Разница между президентом и проигравшим обычно 5-10% - вполне себе как на "просвещенном Западе". В один тур выигрывали майданные Ющенко и Порошенко, остальные только в два тура. Два раза досрочные выборы (1994 и 2014) по требованию "народа", один пересмотр результатов по требованию народа (2004).

- Так что нужно забыть чушь в виде "наконец-то в Украине победила демократия", "смотрите, как замечательно иметь выбор и проводить выборы", "избранный в подлинной демократии президент обеспечит процветание". Где-то в другом зарыта собака и причины проблем, и нестабильности на самом деле. И то, что в общественном сознании не только украинцев засело извращенное понимание реальности - это просто подтверждение того насколько манипулируемо общественное мнение. При правильном использовании общество будет постоянно расстреливать свои ноги и при этом гордиться этим. И нужно выкинуть чушь из головы в виде "становления демократических институтов, формирования подлинной демократии". Как уже выше сказано майданы и бардаки там не потому что там были неконкурентные или нечестные выборы. Просто они кому-то нужны и этот кто-то точно не народ Украины, – считает Айдархан Кусаинов.

В заключение он добавил, что, уже перечитав пост, обнаружил, что у Зеленского исторически самый низкий процент голосов в первом туре за всю историю выборов на Украине. Ни один президент до него в первом туре не набирал ниже 35% (Янукович в 2010 году). Это к пониманию реальной силы Зеленского как политической силы.

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