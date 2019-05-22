Обновление автобусов Алматы до 100% идет по плану - акимат

Первые 10 автобусов "made in Almaty" уже через несколько дней выйдут на маршруты.

В Алматы подвели промежуточные итоги городской транспортной реформы. За три года закуплено 1113 новых автобусов, запущена первая в стране линия BRT, внедрены услуги каршэринга и велопроката. Продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта легкорельсового трамвая LRT, передает Zakon.kz.

Ранее заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов сообщал нам о том, что в этом году к июлю месяцу мы обновимся на 100%. 544 автобусов придет, из них в последний месяц поставку 18-метровых автобусов казахстанского содержания отрабатывают и должны подписать соответствующие соглашения.

Стало известно, что процесс идет по плану.

- В этом году автобусный парк Алматы будет обновлен до 100%. Скоро будет поставлено еще порядка 500 автобусов, в том числе 200 на газе и 60 "гармошек". С учетом обращений горожан ко мне в Instagram поручил обновить 38 маршрут. Туда запустят новые 18-метровые автобусы на газе. В комментариях многие просят заменить 48 маршрут. Обновим, - сказал Бауыржан Байбек.

Для улучшения экологии города внедряется электрический транспорт. Для этого построен Казахстанско-германско-гонконгский завод по сборке электроавтобусов III поколения и автобусный парк на 300 мест. Первые 10 автобусов "made in Almaty" уже через несколько дней выйдут на маршруты. Разработана ПСД на реконструкцию троллейбусных контактных сетей.

В ходе посещения Транспортного холдинга акиму города также доложили, что после внедрения BRT пассажиропоток вырос на 40%, а время в пути сократилось на 15 минут. По данным Департамента полиции, за январь-апрель текущего года количество ДТП снизилось на 24%.

До конца лета за счет внебюджетных средств на остановочных комплексах будут установлены еще 50 электронных табло. Транспортным холдингом ведутся переговоры по интеграции системы "Оңай" с услугами велошеринга, такси, проездом в Иле-Алатауский природный парк и др.

Сейчас автобусный парк Алматы уже обновлен на 80%. Это стало возможным, в том числе благодаря внедрению системы безналичной оплаты "Онай", позволившей вывести средства из теневого оборота. Сегодня 97% всех транзакций осуществляется безналичным путем. Набирает популярность среди населения возможность оплаты проезда посредством QR-кода.

Прозрачная картина доходов от оплаты проезда позволила ставить вопрос перед перевозчиками о необходимости обновления парка и повышении качества обслуживания. По данным Транспортного холдинга, если у частного перевозчика "БАТУ TRAVEL" в апреле прошлого года выручка без учета субсидий и компенсаций составляла 4,7 млн. тенге, то уже апреле текущего года эта цифра составила 12,3 млн. тенге. Такая же ситуация и у частного перевозчика "ДУМАН ТРАНС", где за аналогичный период выручка выросла в 1,8 раза.

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