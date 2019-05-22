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Тажин провел заседание в Акорде по вопросам гражданства

Он дал ряд поручений центральным и местным исполнительным органам.

Фото : zastavki.com22 мая 2019, 15:14

В Акорде прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК под председательством Государственного секретаря Марата Тажина, передает Zakon.kz.

- На заседании были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него. С информацией по этим вопросам выступила Заместитель Руководителя Администрации Президента Алия Ракишева, - говорится в сообщении.

По итогам заседания Государственный секретарь дал ряд поручений центральным и местным исполнительным органам.


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