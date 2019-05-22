Серийная воровка-гастролерша задержана столичными полицейскими

Задержать ее удалось в Алматы, куда она отправилась на очередные "гастроли", посетив Нур-Султан и Караганду.

Сотрудниками криминальной полиции Нур-Султана на территории Алматы задержана 25-летняя женщина, подозреваемая в совершении целой серии краж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Как сообщили в ведомстве, женщина действовала исключительно в торгово-развлекательных центрах и магазинах. В ходе расследования установлено, что подозреваемая, под видом покупателя заходила в бутики и похищала оставленные без присмотра личные вещи посетителей магазинов. Ее добычей в основном становились мобильные телефоны, кошельки и сумочки.

- Также установлено, что с августа прошлого года женщина совершала аналогичные кражи на территории Караганды и Алматы. В апреле текущего года столичными полицейскими женщина была объявлена в розыск. Департамент полиции выражает благодарность гражданам, оказавшим содействие в установлении местонахождения подозреваемой. В настоящее время установлена ее причастность в совершении более 50 краж. Проводится досудебное расследование по статье "кража". Стоит отметить, что задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Также полицейские Нур-Султана просят, граждан пострадавших от противоправных действий данной женщины, обратиться в городской Департамент полиции или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо "102".

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