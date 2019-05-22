В Усть-Каменогорске 23 мая возможна гроза.

Ночью 23 мая местами в ВКО ожидаются заморозки до двух градусов, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 23 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 23 мая ожидается гроза, ветер западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Семее 23 мая ожидается гроза, ветер западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Доводим до вашего сведения, что на гидрологических постах у р. Бухтарма – ГП Лесная Пристань, р. Ульби – ГП Перевалочная и р. Уба – ГП Шемонаиха продолжаются подъемы уровней воды, уровни приближаются к критической отметке:

р. Бухтарма – ГП Лесная Пристань: Фактический уровень на 8:00 ч.: 499 см (94% от критической отметки). Критическая отметка: 530 см.

р. Ульби – ГП Перевалочная: Фактический уровень на 8:00 ч.: 309 см (81% от критической отметки). Критическая отметка: 380 см.

р. Уба – ГП Шемонаиха: Фактический уровень на 8:00 ч.: 274 см (63% от критической отметки). Критическая отметка: 430 см.

В связи с продолжительными дождями ожидаются дальнейшие повышения уровней воды, а также превышение критической отметки, выход воды на пойменные участки рек и риски подтопления.

Кроме того, метеорологи сообщают, что в связи с прогнозированием дождей на реках Алматы 22-23 мая ожидаются подъемы уровней воды, формирования паводков, склонового стока.

Также в Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Костанае днем 23 мая ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

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