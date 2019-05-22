Основным составом выступят ряд сборных на борцовском мемориале Болата Турлыханова

Для казахстанских борцов этот старт станет одним из основных этапов подготовки к лицензионному к Олимпийским играм-2020 чемпионату мира.

В Алматы состоится юбилейный 25-й по счету турнир по греко-римской борьбе памяти выдающегося наставника Болата Турлыханова. В соревновании международного календаря Объединенного мира борьбы UWW примут участие прядка 140 "классиков" из 11 стран мира. Борцы выявят лучших в течение двух дней - 25 -26 мая в шести олимпийских весовых категориях, передает Zakon.kz.

В числе главных соискателей наград выступят представители России, Узбекистана, Ирана, Болгарии, Грузии, Армении, Республики Беларусь, Южной Кореи, Киргизии, Монголии и Казахстана.

- Даулет Турлыханов является легендой не только казахстанского, но и всего мирового спорта. Его становление состоялось благодаря титаническому труду Болата Турлыханова – отца и наставника нашего великого палуана. Выражаю признательность организаторам этого престижного турнира и снимаю перед ними шляпу. Ежегодно данные соревнования проходят на высочайшем уровне и можно сказать на одном дыхании. В этот раз нас всех также ожидает очень красочное торжественное открытие и захватывающие баталии лучших борцов греко-римского стиля из разных стран мира. Примечательно, что в этом году на Мемориал Болата Турлыханова приедут первые номера своих сборных, поскольку этот престижный старт состоится у нас в стране за три месяца до чемпионата мира в Нур-султане", - подчеркнул легендарный отечественный борец, олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

Легендарный спортсмен добавил, что для казахстанских борцов этот старт станет одним из основных этапов подготовки к лицензионному к Олимпийским играм-2020 чемпионату мира, который в сентябре текущего года пройдет в столице Казахстана.

- В нашей стране любят и почитают борьбу. Пользуясь случаем хотел бы пригласить всех любителей спорта, а также жителей и гостей отечественного мегаполиса стать свидетелями жарких борцовских схваток и насладиться баталиями сильнейших "классиков" в рамках юбилейного соревнования Мемориала Болата Турлыханова. Честь Казахстана в предстоящем турнире будут представлять первые и вторые номера нашей сборной, а также представители регионов. им будут противостоять спортсмены из таких признанных борцовских держав как Россия и Иран а также ряда других стран где наш вид спорта имеет большие традиции и поступательно развивается, - отметил Ушкемпиров.



Добавим, что Мемориал Болата Турлыханова, который пройдет в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака- это один из немногих международных турниров по греко-римской борьбе, где разыгрывается солидный призовой фонд (3000 за первое место, 2000 – за второе, по 1000 – за третьи места).

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!