Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев: Нужен жесткий контроль качества медикаментов

Из-за отсутствия конкуренции наши граждане переплачивали за препараты - Президент.

Фото : Акорда22 мая 2019, 16:16

Президент Казахстана выступил на форуме медицинских работников в Актобе, передает Zakon.kz.

Он отметил, что контроль цен на лекарства – актуальный для населения вопрос.

- Из-за отсутствия конкуренции наши граждане переплачивали за препараты. Это несправедливо! Поэтому мы перешли к госрегулированию цен на лекарства. Нужен жесткий контроль качества медикаментов, - сказал Касым-Жомарт Токаев в twitter.

Читайте также:

Токаев считает необходимым повысить престиж профессии врача

Также он сообщил, что качественные медуслуги должны быть доступны всем независимо от места проживания. Необходимо внедрить практику мобильных докторов на селе, развивать дистанционные медицинские услуги и Национальную телемедицинскую сеть.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты