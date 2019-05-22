Токаев: Нужен жесткий контроль качества медикаментов

Из-за отсутствия конкуренции наши граждане переплачивали за препараты - Президент.

Президент Казахстана выступил на форуме медицинских работников в Актобе, передает Zakon.kz.

Он отметил, что контроль цен на лекарства – актуальный для населения вопрос.

Контроль цен на лекарства – актуальный для населения вопрос. Из-за отсутствия конкуренции наши граждане переплачивали за препараты. Это несправедливо! Поэтому мы перешли к госрегулированию цен на лекарства. Нужен жесткий контроль качества медикаментов. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 22 мая 2019 г.

- Из-за отсутствия конкуренции наши граждане переплачивали за препараты. Это несправедливо! Поэтому мы перешли к госрегулированию цен на лекарства. Нужен жесткий контроль качества медикаментов, - сказал Касым-Жомарт Токаев в twitter.

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Также он сообщил, что качественные медуслуги должны быть доступны всем независимо от места проживания. Необходимо внедрить практику мобильных докторов на селе, развивать дистанционные медицинские услуги и Национальную телемедицинскую сеть.

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