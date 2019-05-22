Назначен председатель Комитета науки МОН РК

Комитет возглавила Анар Абылкасова.

Приказом Министра образования и науки РК Абылкасова Анар Сайранкызы назначена на должность председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Абылкасова родилась в 1976 г. в Северо-Казахстанской области. Окончила в 1997 году Карагандинский государственный университет по специальности "журналист", в 2000 году — Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "магистр журналистики".

Трудовую деятельность начала в 1997 г. в качестве преподавателя кафедры журналистики Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова.

В 2000–2004 гг. — преподаватель, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета.

В 2004–2009 гг. — старший преподаватель, доцент кафедры политологии Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.

С 2009 по 2015 гг. работала в структуре Совета Безопасности РК: занимала должности эксперта Секретариата; заведующего сектором, консультанта Аналитического отдела; заведующего сектором Ситуационного центра.

С июля 2015 г. по настоящее время занимала должность заведующего сектором Аналитического отдела Совета Безопасности РК.

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