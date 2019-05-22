Депутаты просят МОН РК определить статус нулевого класса

В стране были апробированы различные варианты структуры 12-летнего образования.

Депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова обратилась к министру образования и науки Казахстана Куляш Шамшидиновой с просьбой определиться со структурой 12-летней школы, передает Sputniknews.kz.



Она отметила, что в период с 2003 по 2014 годы в республике были апробированы различные варианты структуры 12-летнего образования: 4+6+2, 5+5+2. Сейчас внедряется обновленное содержание среднего образования по структуре - 0+11, которая противоречит действующему закону об образовании.

- В нем отсутствует статус нулевого класса. Если под нулевым классом понимать предшкольную подготовку, то она относится к уровню дошкольного воспитания и обучения и не входит в уровень начального образования. Соответственно, остается открытым вопрос, с какого возраста начинается обучение в 12-летней школе: с пяти лет (предшкола) или шести лет (1 класс)?" - задалась вопросами депутат.

Также она отметила, что увеличение продолжительности обучения за счет предшколы не решает главной задачи 12-летнего обучения - признания казахстанского среднего образования в мире.

А нынешняя 11-летняя школа дает выпускникам выход только на третий уровень международной стандартной классификации образования. Исходя из сказанного, депутат попросила главу МОН разъяснить точную структуру 12-летней школы, а также определить пути организации предпрофильной и профильной подготовки школьников старших классов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!