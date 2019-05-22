Двенадцать сотрудников Департамента юстиции Алматы побывали в тюрьме

Им наглядно продемонстрировали неотвратимость последствий в случае совершения коррупционного преступления.

22 мая двенадцать молодых госслужащих Департамента юстиции Алматы добровольно отправились в следственный изолятор СИ18 КУИС МВД РК, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с теми, кто не хотел жить только на зарплату, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу ведомства.

- Данное мероприятие в череде принимаемых мер по профилактике и предотвращения коррупционных проявлений является одним из важных, поскольку наглядно позволяет показать сотрудникам неотвратимость последствий в случае совершения коррупционного преступления. Хочу отметить, что за последние годы ни одного сотрудника нашего департамента не обвинили в коррупции, – рассказала пресс секретарь ДЮ Алматы Асемгуль Батыргереева.

Стоит отметить, что нынешняя экскурсия в тюрьму была не единственной. Департамент юстиции Алматы, на постоянной основе проводит профилактические мероприятия по противодействию коррупции, включая внедрение системы управления рисками и совершенствования ведомственного контроля. Так в 2018 выезды в следственный изолятор были проведены дважды. В них приняли участие 42 государственных служащих.

- После посещения данного учреждения, конечно становиться не по себе, внутри очень тяжелая энергетика, нет "воли" как будто воздуха мало. Нам показали камеры, там сидели бывшие госслужащие, но они не захотели с нами разговаривать. Другие осужденные более открыты были, рассказали, как оказались в такой ситуации, ведь, прежде всего, важна свобода. Мы конечно многое увидели, теперь это будет напоминанием для нас, - поделился своими впечатлениями от экскурсии ведущий специалист отдел регистрации юридических лиц Карипбаев Олжас.

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