Гипнолог Первого канала высказался об экстрасенсах и гадалках

Он не считает себя экстрасенсом, несмотря на то, что его мама и бабушка являются экстрасенсами.

Известный российский гипнолог, менталист, соведущий шоу Первого канала "Звезды под гипнозом" Иса Багиров во время визита в Алматы развенчал мифы об экстрасенсах и рассказал, как на самом деле они работают, передает Zakon.kz.

Он не считает себя экстрасенсом, несмотря на то, что его мама и бабушка являются экстрасенсами.

- Я не считаю, что обладаю какими-то сверхъестественным способностями. Есть такое понятие, как предрасположенность. Кто-то хорошо рисует от рождения, кому-то надо учиться. У каждого из нас есть личностная особенность, которую надо развивать. У меня это начало получаться еще в школе. Все, что касается гипноза и внушения, человек должен быть наглым, это правда. Когда начинал осваивать методики уличного гипноза, внушения, ты шокируешь человека, было сложно переступить порог, люди по-разному реагировали. Анализировать это я начал лет 7-8 назад, почему так получалось. Каждому из вас возвращали больше сдачи в магазине, но мало ли кто анализировал, что он при этом делал и говорил. И есть определенные методики, которыми пользуются люди. Все из жизни. В книжках об этом не напишут, - сказал Иса Багиров.

По его словам, магия гадалок, предсказателей и экстрасенсов есть ни что иное, как набор определенных психологических навыков и умение быть наблюдательным.

- Я могу предсказать будущее, исходя из логически обоснованных ситуаций, я не экстрасенс. Но если ты понимаешь психологическую составляющую человека, четко можешь четко создать алгоритм его модельных действий, которые перерастают в действия физического характера, ты можешь понять, где этот человек будет через месяц, полгода, год. Мы живем по тем самым программам, от которых не можем уйти. Все мы учились в школе, университете, после чего прекратили этап своего обучения, сформировались на определенном уровне. Но что интересно, многие из нас совершенно разные проблемы решают одним и тем же путем, потому что нет связанности мозга, - сказал гипнолог.

Если человек понимаешь психологическую модель действий другого человека и знает, что его окружают те или иные обстоятельства, он может предположить, что с этим человеком будет.

-Как работают экстрасенсы? Эффект Барнума. Это техника холодного чтения, когда можно много сказать о человеке, не имея никаких способностей. Приходит, например, девушка, кладет фото мужчины на стол и спрашивает экстрасенса, что он может сказать о человеке. Экстрасенс говорит: "Не муж". Она в шоке, потому что на самом деле это ее супруг. Экстрасенс спрашивает ее: "Ты счастлива с ним?". Она начинает сомневаться, и тут он ее спрашивает: "Разве это муж, если ты с ним несчастна?". Это простейший пример.

Тоже самое касается любой женщины. Эффект Барнума всегда работает. Она просто так к тебе не придет, проблема есть. И экстрасенс или гадалка это понимает. Перед началом сеанса они озвучивают наиболее популярные проблемы – отсутствие женского счастья, подозрения в измене, страхи, фобии, желание узнать будущее и считывают условные рефлексы, подсознательная реакция выдает человека, он невольно вздрагивает или как-то еще едва заметно реагирует на ту проблему, которая у него есть. А дальше – чистая психология, просто это очень сложный метод – ментальное форсирование. Из 10 менталистов об этом знает 5 и только 1 может это применить, - сказал Иса Багиров.

По его словам, маги, гадалки и экстрасенсы пользуются обыкновенным внушением и в редких случаях используют гипноз.

- Гипнабельный человек не обязательно может быть внушаемым, и наоборот. Гипнабельность – функция мозга человека, так расположены его нервные окончания, а внушаемость – это, если вам сказали, что на вас порча, и вы этому мгновенно поверили. Маркетинг, реклама использует метод внушения, многие поддаются, - сказал Иса Багиров.

Также, по его словам, в этой сфере немало нечистоплотных деятелей.

-Я не хочу говорить, что все плохие, но есть статистика. Находясь в этой сфере, вижу людей, которые работают так или иначе, к сожалению. Большинство используют методики внушения, чтобы получить деньги. Для меня же это хобби, которое переросло в некий доход, но в первую очередь мне это интересно первично, - отметил Иса Багиров.

Отвечая на вопрос, верит ли он в судьбу, Иса ответил, что верит не судьбу, а в наиболее вероятный исход ситуации.

-У будущего много альтернативных вариантов, исходя из наших действий. Но есть и наиболее вероятный исход ситуации, то, что случится с человеком с наибольшей вероятностью. Разбираясь в его психологически обоснованных модельно-физических действиях, мы можем понять, что будет с этим человеком. Свою судьбу мы строим сами, - заключил Иса Багиров.

Ранее он рассказал, как обезопасить себя от мошенников-гипнотизеров.

Альберт Ахметов

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