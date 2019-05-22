Улюкаев в тюрьме начал бракоразводный процесс

В окружении бывшего министра заявили, что развод сильно влияет на его морально-психологическое состояние.

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой. Об этом ТАСС сообщили в окружении бывшего министра.

"Супруги Улюкаевы разводятся", - сказал источник, не уточнив причин расторжения брака.

По словам собеседника агентства, бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра.

По данным из открытых источников, Улюкаев женат вторым браком на Юлии Хряпиной. У них двое несовершеннолетних детей.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере $2 млн.

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